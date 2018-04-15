Mega-Sena acumula e próximo sorteio pagará R$ 6 milhões

Loteria
O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (18)
Ninguém acertou o prêmio principal do concurso 2.031 da Mega-Sena, sorteado ontem (14) à noite. Para o próximo sorteio, fica acumulado um prêmio de R$ 6 milhões. Confira as dezenas sorteadas neste sábado em Aimorés (MG): 18 - 23 - 37 - 39 - 50 - 55.
As cinco dezenas da quina tiveram 48 apostas ganhadoras, que receberão R$ 36.807,99 cada. Os 3.252 que acertaram a quadra levarão R$ 776,13.
O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (18).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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