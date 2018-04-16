A Netflix negocia com a CBF conteúdo da Copa da Rússia





A Netflix negocia com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a compra de conteúdo exclusivo da seleção brasileira de futebol na Copa da Rússia.

Segundo informações do portal UOL Esporte, o objetivo é que a televisão própria da CBF venda seu conteúdo exclusivo para diferentes plataformas.

A CBF vai produzir diferentes formas de conteúdo durante a Copa, com isso pretende rentabilizar a produção, vendendo áudio e vídeo que podem ser disponibilizados em diferentes formatos.