A Netflix negocia com a CBF conteúdo da Copa da Rússia

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O objetivo é que a televisão própria da CBF venda seu conteúdo exclusivo para diferentes plataformas
A Netflix negocia com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a compra de conteúdo exclusivo da seleção brasileira de futebol na Copa da Rússia.
Segundo informações do portal UOL Esporte, o objetivo é que a televisão própria da CBF venda seu conteúdo exclusivo para diferentes plataformas.
A CBF vai produzir diferentes formas de conteúdo durante a Copa, com isso pretende rentabilizar a produção, vendendo áudio e vídeo que podem ser disponibilizados em diferentes formatos.
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