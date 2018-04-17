Ponte sobre o rio do Peixe melhora tráfego na região de Bonito

Turismo
Entre Bonito e Fazenda Palmares do Peixe, ponte mede 25,0m x 4,5m x 6,0m
A Prefeitura Municipal de Bonito está efetuando a reconstrução da ponte de madeira sobre o Rio do Peixe, uma das várias pontes danificadas ou destruídas pelas intensas chuvas ocorridas neste ano.
Localizada no trecho entre Bonito e a Fazenda Palmares do Peixe, a ponte tem extensão de 25,0m x 4,5m x 6,0m. A empresa responsável pela obra é a RS Engenharia e Comércio Ltda ME, escolhida por licitação.
O prazo total para realização das obras e serviços é de 60 dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços (podendo ser aditado ou prorrogado). O valor total ajustado é de R$ 102.724,44.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS