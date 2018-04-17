Ponte sobre o rio do Peixe melhora tráfego na região de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito está efetuando a reconstrução da ponte de madeira sobre o Rio do Peixe, uma das várias pontes danificadas ou destruídas pelas intensas chuvas ocorridas neste ano.

Localizada no trecho entre Bonito e a Fazenda Palmares do Peixe, a ponte tem extensão de 25,0m x 4,5m x 6,0m. A empresa responsável pela obra é a RS Engenharia e Comércio Ltda ME, escolhida por licitação.

O prazo total para realização das obras e serviços é de 60 dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços (podendo ser aditado ou prorrogado). O valor total ajustado é de R$ 102.724,44.