Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:40

Buscar

Últimas notícias
X

Diário Oficial

Agepen abre inscrições para agentes interessados em integrar o Comando de Operações Penitenciárias

Inicialmente, serão ofertadas 25 vagas, distribuídas entre as cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí e Três Lagoas

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/04/2018 às 10:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com o objetivo de selecionar agentes penitenciários para integrar o Comando de Operações Penitenciárias (Cope), a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (18), o edital de abertura de inscrições.

Só poderão se candidatar agentes da área de Segurança e Custódia que concluíram com aproveitamento o curso "Treinamento para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário".

Inicialmente, serão ofertadas 25 vagas, distribuídas entre as cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí e Três Lagoas. A intenção é que a equipe seja ampliada gradativamente, conforme necessidade e conveniência da Agepen.

Ao se candidatar, o interessado está automaticamente se inscrevendo para o Teste de Aptidão Física (TAF), exigido para compor a equipe. A avaliação será realizada no dia 12 de maio, no estádio Morenão. As provas previstas, bem como o modo e tempo de execução estão detalhados no edital.

As inscrições poderão ser feitas até às 11 horas do dia 4 de maio. O formulário para preenchimento está disponível no site, de acordo com os seguintes passos: Downloads, Escola Penitenciária, Ficha de Inscrição para o Cope.

De acordo com o edital, serão aceitas somente fichas digitadas, assinadas e enviadas via e-doc para a Escola Penitenciária ou pelo e-mail (escolapenitenciaria@agepen.ms.gov.br).

Para participação no TAF, além do envio da ficha de inscrição, o candidato deverá apresentar à Espen (até a data de encerramento das inscrições) declaração da Divisão de Recursos Humanos da Agepen de que é servidor efetivo do Sistema Penitenciário Estadual – Área de Segurança e Custódia, além do certificado de conclusão do curso solicitado.

Também é exigido que seja entregue o atestado de aptidão física, emitido por um médico cardiologista ou ortopedista, constando expressamente que se encontra em condições de submeter-se a situações de intenso desgaste físico e mental inerentes à função; além dos exames específicos previstos no edital. Todos os exames e laudos médicos deverão conter CRM, carimbo e assinatura do médico responsável, sendo aceitos apenas os originais.

Após aprovação no TAF e demais comprovações, os candidatos passarão por avaliação psicológica e serão selecionados pela Diretoria de Operações (DOP), com base nas exigências contidas na Lei nº 5.147, de 27 de dezembro de 2.017, que regulamentou a criação do Comando de Operações Penitenciárias.

Confira mais detalhes a partir da página 10 do DOE.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo