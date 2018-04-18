Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 8.500.000 na sexta-feira

Loteria
Sorteio foi adiado por conta do feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (17), em Governador Valadares (MG) e o prêmio ficou acumulado, podendo chegar a R$ 8.500.000. Com o feriado de sábado (21), o próximo sorteio será sexta-feira (20).
Eis as dezenas do concurso nº 2032, sorteadas ontem: 06 - 14 - 19 - 20 - 39 - 53.
A Quina teve 27 apostas ganhadoras com R$ 41.286,89 para cada uma.
A Quadra foi acertada por 2.075 apostas com R$ 767,46 para cada ganhador.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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