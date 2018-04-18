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Porto Murtinho

Senado aprova construção de ponte em MS e Brasil dá passo importante para Rota Bioceânica

A decisão é um passo importante para consolidar a Rota de Integração Latino-Americana (Rila), que vai proporcionar mais logística e desenvolvimento para os países

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/04/2018 às 11:17

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O Senado aprovou na última terça-feira (17), a construção de uma ponte rodoviária entre o Brasil e o Paraguai no município de Porto Murtinho (MS). A decisão é um passo importante para consolidar a Rota de Integração Latino-Americana (Rila), que vai proporcionar mais logística e desenvolvimento para os países.

A obra deverá ser custeada em partes iguais pelos governos das duas nações, mas representa o principal comprometimento do Brasil para a viabilidade do Corredor Bioceânico, conforme ato internacional firmado em 2016 no Parlamento do Mercosul.

O Governo de Mato Grosso do Sul é parte integrante deste processo e tem atuado de forma efetiva para a consolidação do projeto. Além das articulações políticas, nos últimos anos apoiou e participou da expedição que saiu de Campo Grande com destino ao Chile, percorrendo todo o traçado da rota de integração.

Diante da decisão, o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, destaca a importância do projeto e o apoio efetivo da bancada sul-mato-grossense, por meio dos senadores Simone Tebet, Pedro Chaves e Waldemir Moka, que também atuaram para a aprovação no Congresso.

“O Governo estabelece o corredor bioceânico como uma prioridade e ele tem se consolidado. Sabemos que além da logística, do fator econômico quanto ao escoamento da produção via Pacífico, temos que olhar a questão turística. Por isso, o Governo do Estado coloca esse projeto como estratégico do ponto de vista do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, disse o secretário.

O Corredor Bioceânico vai reduzir em oito mil quilômetros a rota na exportação de produtores de Mato Grosso do Sul e de outros estados do Centro-Oeste para a Ásia, quando comparado com o escoamento realizado pelos portos do Sudeste e do Sul do Brasil. O ganho de tempo no transporte das exportações, cerca de seis dias a menos, implica ganho de competitividade.

A ponte de concreto sobre o rio Paraguai terá 500 metros de cumprimento para ligar o Estado a Argentina e ao Chile. Ela será edificada em uma área situada seis quilômetros acima do porto de Murtinho, em frente de Carmelo Peralta. Optou-se por um local de menor extensão do canal do rio para reduzir custos. O valor da obra foi estimado em R$ 270 milhões.

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