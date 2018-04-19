Homem picado por cobra em Corumbá, MS, morre no hospital

Geral
Trabalhador rural estava internado desde domingo (15) e não resistiu ao ferimento causado pela cobra jararaca.
Um homem de 43 anos morreu nesta quarta-feira (18), na Santa Casa de Corumbá, região oeste de Mato Grosso do Sul. Ele estava internado no hospital desde domingo (15) quando chegou ao local depois de ser picado por uma cobra jararaca, na fazenda em que trabalhava, na região do rio Piquiri, no município de Corumbá.
O peão foi levado à Corumbá de avião e, segundo o Corpo de Bombeiros, chegou no hospital em estado grave.
“Já estava bem debilitado. O local onde foi a picada da cobra já tava bem inchado, ele já tava declinando a consciência, numa confusão mental, precisando de cuidados mais urgentes,” disse um dos bombeiros que atendeu o peão.
O paciente foi imediatamente levado para área de urgência, recebeu medicamentos e soro antiofídico para picadas de cobras, mas, depois de dois dias de tratamento intensivo não resistiu e morreu.
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