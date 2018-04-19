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MS representa o Brasil em visita da Indonésia para conhecer defesa sanitária animal

Essa foi a primeira visita do país asiático ao Brasil e marca o início das negociações entre os dois países para compra de carne bovina brasileira

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/04/2018 às 07:45

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Mato Grosso do Sul foi escolhido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para representar o País na apresentação das ações de defesa sanitária animal para a Indonésia, em sua primeira missão técnica aqui sobre a carne bovina. A equipe do Brasil asiático esteve no Estado na última terça-feira (17) para conhecer as práticas sanitárias e iniciar as negociações com o Brasil.

A missão formada por quatro veterinários do Ministério da Agricultura da Indonésia foi recebida pela equipe da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e à Superintendência Federal de Pecuária de MS (SFP).

Em Campo Grande, a equipe assistiu a uma palestra sobre as práticas de defesa sanitária estabelecidas no País, acompanhou um leilão de gado para analisar as ações de controle sanitário e visitou uma propriedade rural para conhecer o manejo animal. As ações foram acompanhadas pela chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Iagro, Marcia Rabelo.

De acordo com ela, os indonésios saíram satisfeitos com as apresentações, disseram que gostaram e seguiram a viagem para Minas Gerais e São Paulo, onde participam nesta semana de outras atividades também na área sanitária animal.

A Indonésia é o país com a quarta maior população do mundo o que representa um grande potencial de compra para a carne brasileira. “Este é um grande mercado que pode ser conquistado pelo agronegócio brasileiro e Mato Grosso do Sul sai na frente por ter sido o retrato nacional da defesa sanitária animal nesta visita. Além disso, nós do Iagro estamos preparados para atender esse tipo de missão”, disse Marcia Rabelo.

Em fevereiro deste ano, o ministério da Agricultura da Indonésia afirmou que o país iria abrir seu mercado de carne bovina para o Brasil. A notícia animou o mercado agropecuário brasileiro que vê uma grande oportunidade para expandir suas exportações.

O Brasil exporta para Indonésia US$ 1,5 bilhão de dólares por ano (80% das nossas exportações para o país) em produtos agropecuários e importa US$ 0,5 bilhão. Os principais produtos exportados pelo Brasil são: Complexo de Soja (37%), Açúcar (25%), Algodão (20%) e Milho.

 

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