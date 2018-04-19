Nova Andradina continua com inscrições abertas para concurso de prefeitura com 201 vagas

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina, distante 300 quilômetros de Campo Grande, continua com inscrições abertas para 201 vagas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de junho pelo site www.facepec.org. Os salários variam entre R$1.100,57 a R$ 13.143,47. A prova está prevista para ocorrer no dia 17 de junho.

As oportunidades são para Assistente de Ações Sociais (2), Agentes de: Conservação e Limpeza (5), Merenda (4), Serviços de Saúde (2), Serviços de Saúde - Auxiliar Veterinário e Assistente de Ações Sociais - Merenda (2), Motorista de Ambulância, Motorista de Ônibus (2), Motorista de Veículos Leve (9), Motorista de Veículos Pesado (9), Operador de Equipamento Pesado - Moto Niveladora (4), Operador de Equipamento Pesado - Pá Carregadeira (3), Operador de Equipamento Pesado - Retroescavadeira (1), Operador de Equipamento Pesado - Trator de Esteiras, Operador de Equipamento Pesado - Trator de Pneu (3), Pedreiro (2), Recepcionista (7), Telefonista (2), Auxiliar de Serviços Básicos - Trabalhador Braçal (1), Auxiliar de Serviços Básicos - Masculino (40), Auxiliar de Serviços Básicos - Feminino (15), Encanador (1), Eletricista Predial (2), Gari - Masculino, Jardineiro (1), Lavador (1), Lubrificador (1), Mecânico (1) e Vigia;

Também há vagas para Agente Comunitário de Saúde (3), Agente de Controle de Endemias (5), Agente de Inspeção e Vigilância Sanitária, Almoxarife (1), Assistente de Educação Infantil - Feminino (5), Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Laboratório, Fiscal de Posturas Municipais, Fiscal de Trânsito, Fiscal de Tributos Municipais, Técnico Agropecuário (1), Técnico de Análises Clinicas, Técnico de Cultura, Técnico de Dança e Teatro, Técnico de Enfermagem (7), Técnico de Esportes, Técnico de Farmácia, Técnico de Prótese Dentária, Técnico de Segurança de Trabalho, Técnico de Serviços de Saúde, Técnico de Serviços Organizacionais (10), Técnico de Tecnologia da Informação (1) e Técnicos em Construção Civil - Edificações (1).

Há oportunidades para Administrador (1), Arquiteto (1), Assistente Social (4), Assistente Social (1), Biólogo (1), Biomédico, Contador (2), Turismólogo, Educador Social (1), Educador Social (1), Educador Social - Profissional de Educação Física (4), Enfermeiro, Enfermeiro - Auditor, Fiscal de Obras (1), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro de Segurança do Trabalho (1), Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo (1), Médico nas especialidades de: Auditor, Endocrinologia, Urologia, Angiologia (1), Cardiologia (1), Dermatologia, Gastroenterologia (1), Geriatria, Ginecologia Obstetrícia (1), Homeopatia, Nefrologia, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia (1), Ortopedia (1), Otorrinolaringologia (1), Pediatria (1), Pneumologia, Psiquiatria (1), Radiologia, ESF - Clinico Geral (3) e Clinico Geral, Médico Veterinário, Nutricionista (1), Odontólogo - Auditor, Odontólogo nas especialidades de: Prótese, Endodontia, Pacientes Especiais e Periodontia, Odontólogo Buco Maxilo Facial, Odontólogo ESF, Educador Social Pedagogo - Educação Infantil de 0 a 3 Anos, Professores de 1ª a 9ª nas disciplinas de: Artes (4), Educação Física e Inglês, Professores de 6ª a 9ª nas disciplinas de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa (2) e Matemática (2), Procurador Municipal, Psicólogo (4), Terapeuta Ocupacional e Zootecnista (1). A taxa de participação varia entre R$ 80 e R$ 120.