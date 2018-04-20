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Doenças raras e superação da violência são temas de audiências na ALMS

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2018 às 18:11

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Na programação da semana da Assembleia Legislativa estão pautadas duas audiências públicas. Na segunda-feira (23), às 8h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, serão debatidas as doenças raras e os problemas enfrentados pelos pacientes, como a falta de medicamentos e a dificuldade de realização de cirurgias em Mato Grosso do Sul. Proposto pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), o evento contará com a participação de vários órgãos do Poder Público e entidades sociais.   

“Faltam enzimas pancreáticas aos portadores da fibrose cística e bolsas de colostomia aos ostomizados. Estamos assistindo a dificuldade dos pacientes em realizar a reanastomose, que é a cirurgia de reversão da colostomia. Hoje, dos 596 pacientes ostomizados, 88 já estão aptos à reanastomose. A situação é preocupante”, explicou Siufi.

Terça-feira (24), às 9h, os deputados estarão presentes na sessão ordinária. Em seguida, às 14h30, os membros da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social se reunirão no Plenarinho Nelito Câmara. O coordenador do grupo de trabalho é o deputado João Grandão (PT).

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) estará reunida a partir das 8h de quarta-feira (25), no Plenarinho. José Carlos Barbosa (DEM), Renato Câmara (PMDB), Enelvo Felini (PSDB), Cabo Almi (PT) e Lidio Lopes (PEN) apresentarão pareceres quanto aos aspectos legal e constitucional dos projetos que tramitam na Casa de Leis. Às 9h, acontece a sessão plenária. E às 14h, o encontro da Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária.

Na quinta-feira (26), às 9h, inicia-se a sessão legislativa. A agenda da semana termina com a audiência pública “Fraternidade e Superação da Violência”, a ser realizada na sexta-feira (27), a partir das 14h, no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Cabo Almi.

“É o tema da Campanha Fraternidade 2018. Autoridades diocesanas do Estado, sociedade civil, Poder Executivo e demais autoridades da Segurança Pública vão debater juntos propostas e alternativas para a superação da violência”, destacou Almi.

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