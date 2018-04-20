Exames bioquímicos no laboratório estão suspensos temporariamente

A Secretaria Municipal de Saúde comunica à população que a realização de exames bioquímicos (glicose, colesterol, triglicérides, etc.) estão suspensos temporariamente no laboratório da prefeitura devido à manutenção dos aparelhos utilizados para a finalidade.

Exames como hemograma, tipagem sanguínea, VHS, VDRL, PCR, ASLO, fator reumatoide, urina, fezes, escarro e coletas de exames para o LACEN estão sendo realizados normalmente.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que a licitação para prestação de serviços de manutenção e fornecimento de peças para o equipamento LABMAX PLENNO, da marca LABTEST, utilizado para a realização das análises, acontecerá no dia 4 de maio e que o serviço será normalizado no menor tempo possível.