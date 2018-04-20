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Sicredi Pantanal MS recebe alunos e professores da UFMS

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2018 às 17:26

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Equipe do Sicredi Pantanal recebeu na tarde de quinta-feira (19), na Sede da cooperativa, o grupo de estudos sobre cooperativismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). O grupo, guiado pela Professora Doutora Silvia M. de Queiroz Caleman, também era acompanhado do professor George Hendrikse da Escola de Administração de Rotterdam (Holanda).

Após serem apresentados ao Sistema Sicredi e conhecerem a estrutura da Sicredi Pantanal MS, o grupo seguiu para a Fundação MS, onde puderam saber um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido no laboratório de entomologia, projeto que tem o Sicredi como principal apoiador.

Emerson Perosa, presidente da cooperativa, ressaltou a importância da parceria das cooperativas com as instituições de ensino: "É essencial que estejamos sempre próximos, para que mais pessoas conheçam o cooperativismo e tenham a oportunidade de fazer parte deste segmento que apresenta inúmeras vantagens para as pessoas e para as comunidades".

 

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