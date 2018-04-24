Para 2018, UFMS pode ter R$ 70 milhões a menos no orçamento

Cortes de verbas e redução de repasses à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) pode reduzir em R$ 70 milhões o orçamento planejado para 2018, que é de R$ 732,4 milhões. Assim, este ano, a universidade poderá trabalhar com recursos totais de apenas R$ 662,4 milhões.

Previsões apresentadas em reunião do Conselho Universitário da UFMS (Coun), realizado em março deste ano, estimam redução de 40% nas verbas de custeio e 60% em investimento (que totalizam a queda de R$ 70 milhões).

O corte pode comprometer serviços básicos no segundo semestre, como fornecimento de água e luz devido a atraso nos pagamentos.

Conforme dados da transparência da instituição, a previsão orçamentária para custeio e investimento é de R$ 155.417.720,00 e R$ 13.007.684,00, respectivamente. E são justamente esses os valores que serão impactados, caindo para R$ 93,2 milhões o de custeio e para R$ 5,2 milhões o investimento. O valor que deixará de ser aplicado totaliza R$ 69,9 milhões.