Projeto prevê iluminação em passarelas e faixas de pedestres em rodovias

ALMS
As passarelas e faixas de pedestres localizadas em rodovias ou estradas vicinais de Mato Grosso poderão receber iluminação, caso seja aprovado Projeto de Lei apresentado na sessão desta terça-feira (24), pelo deputado estadual Cabo Almi (PT). A proposta também determina que sejam respeitadas as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos.
Em rodovias administradas por concessionárias, a obrigação de instalação de iluminação deverá constar nos contratos ou aditivos. De acordo com o autor do projeto, grande parte dos atropelamentos acontece próximo às passarelas ou passagem de pedestres.
“Equipamentos de segurança, iluminação pública e infraestrutura adequada podem evitar mortes dos pedestres. A iniciativa de apresentar este projeto é pelo fato de que a preservação da vida não pode ficar reduzida somente à discussão sobre a responsabilidade pela instalação da rede de iluminação”, disse Cabo Almi.
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