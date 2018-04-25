Concurso da PF terá 150 vagas para o cargo de delegado

Oportunidade
O processo de contratação da banca organizadora está em andamento
O concurso da Polícia Federal 2018 terá 150 vagas para o cargo de delegado; 60 para perito criminal federal; 80 para escrivão;30 para papiloscopista e 180 para agentes. O edital de abertura das inscrições deve ser publicado em até seis meses.
Conforme a PF, o processo de contratação da organizadora do concurso já está em andamento.
A portaria com autorização para realização do certame, assinada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da sexta-feira (20).
Ao todo, são 500 vagas para as cinco carreiras policiais. Para todos os cargos será necessário diploma de curso superior.
O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, autorizou a realização de concurso público para 500 vagas para as cinco carreiras policiais. De acordo com o órgão, o edital de abertura das inscrições, previsto para ser publicado em até seis meses, informará que para todos os cargos exigem diploma de curso superior.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS