Concurso da PF terá 150 vagas para o cargo de delegado

O concurso da Polícia Federal 2018 terá 150 vagas para o cargo de delegado; 60 para perito criminal federal; 80 para escrivão;30 para papiloscopista e 180 para agentes. O edital de abertura das inscrições deve ser publicado em até seis meses.

Conforme a PF, o processo de contratação da organizadora do concurso já está em andamento.

A portaria com autorização para realização do certame, assinada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da sexta-feira (20).

Ao todo, são 500 vagas para as cinco carreiras policiais. Para todos os cargos será necessário diploma de curso superior.

O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, autorizou a realização de concurso público para 500 vagas para as cinco carreiras policiais. De acordo com o órgão, o edital de abertura das inscrições, previsto para ser publicado em até seis meses, informará que para todos os cargos exigem diploma de curso superior.