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Estrada que liga ao Pantanal passa por reforma para melhorar tráfego

Os trabalhos tiveram início no dia 6 de abril e seguem até o final de maio, no trecho entre o entroncamento da BR-262 até a MS-178 na entrada de Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2018 às 15:01

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Estratégica na rota turística de Mato Grosso do Sul, por ligar a região Sudoeste do Estado ao Pantanal, a rodovia estadual MS-339 está recebendo serviços de manutenção intensos nos últimos dias, a fim de melhorar as condições para os usuários.

Os trabalhos tiveram início no dia 6 de abril e seguem até o final de maio, no trecho entre o entroncamento da BR-262 até a MS-178 na entrada de Bodoquena.

Segundo a 4ª Residência Regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), responsável pela manutenção na região, os trabalhos estão bem concentrados entre os Km 27 e 58. No trecho do minianel de Bodoquena está em execução um remendo profundo que usa materiais como pedra de mão e brita corrida. Também está sendo feita a roçada lateral.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Silva, os trabalhos de manutenção são uma constante nas rodovias de MS e são realizados de forma rotativa. “Temos 18 regionais que cuidam das estradas no Estado e realizam a manutenção. Esta é uma das rodovias que está requerendo serviços mais profundos e nós não estamos medindo esforços para garantir serviços bem feitos, com durabilidade, qualidade e ainda que garantam a segurança dos usuários”, pontuou.

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