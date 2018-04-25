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Ordem do Dia: Isenção em concursos a quem prestou serviço eleitoral é aprovada

Agora a proposta segue à sanção do Governo do Estado

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2018 às 14:14

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Os deputados estaduais analisaram e aprovaram por unanimidade cinco matérias na Ordem do Dia desta manhã (25). Em segunda discussão foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 263/2017, de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), que dispõe sobre a isenção do pagamento das inscrições em concursos públicos do Estado para os eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral. Agora a proposta segue à sanção do Governo do Estado.

Também em segunda discussão foi aprovado o PL 18/2018, de autoria do deputado João Grandão (PT), que inclui no Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3945, de 4 de agosto de 2010, a TECNOFAM - Tecnologias e Conhecimentos para Agricultura Familiar, evento realizado no município de Dourados. O projeto também segue à sanção do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB).

Em primeira discussão foram aprovados o PL 14/2018, de autoria do deputado estadual Felipe Orro (PSDB), que institui no Calendário Oficial de Mato Grosso do Sul o Dia do Zootecnista, e o PL 60/2018, do deputado Junior Mochi (PMDB), presidente da Casa de Leis, que institui o Mês “Abril Verde” e o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. As propostas vão agora à segunda discussão e votação em plenário.

Por fim, em discussão única, foi aprovado o Projeto de Resolução (PR) 9/2018, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), que concede o Título de Cidadã Sul-Mato-Grossense. Agora a matéria segue à sanção do Governo do Estado.

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