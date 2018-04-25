Prefeitura Municipal de Bonito vai realizar Concurso Público

O prefeito municipal, Odilson Soares, recebeu na tarde dessa terça-feira (24) o diretor administrativo e financeiro da FAPEC (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), Paulo Machado, juntamente com a coordenadora de concursos da instituição, Juliana Oliveira.

Acompanhado pela secretária de Governo Terezinha Braga e pelo procurador jurídico da prefeitura, José Anezi de Oliveira, o prefeito debateu a possibilidade da prestação de serviços, pela entidade, para a realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o preenchimento de vagas existentes na administração municipal.

Não há, por enquanto, previsão de data ou dos cargos a serem oferecidos.

De acordo procurador jurídico da prefeitura, José Anezi, apenas no ano passado 35 servidores foram aposentados, deixando vagos os cargos por eles ocupados, que deverão preenchidos por concurso.

FAPEC

A FAPEC é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1982 como fundação de apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Seu objetivo é realizar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, entre outros.

Ela entidade atua na realização de concursos públicos e processos seletivos para órgãos públicos federais, estaduais e municipais há mais de 20 anos.