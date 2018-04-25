Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:44

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Prefeitura Municipal de Bonito vai realizar Concurso Público

Não existe, por enquanto, previsão de data ou dos cargos que serão oferecidos

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2018 às 14:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O prefeito municipal, Odilson Soares, recebeu na tarde dessa terça-feira (24) o diretor administrativo e financeiro da FAPEC (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), Paulo Machado, juntamente com a coordenadora de concursos da instituição, Juliana Oliveira.

Acompanhado pela secretária de Governo Terezinha Braga e pelo procurador jurídico da prefeitura, José Anezi de Oliveira, o prefeito debateu a possibilidade da prestação de serviços, pela entidade, para a realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o preenchimento de vagas existentes na administração municipal.

Não há, por enquanto, previsão de data ou dos cargos a serem oferecidos.

De acordo procurador jurídico da prefeitura, José Anezi, apenas no ano passado 35 servidores foram aposentados, deixando vagos os cargos por eles ocupados, que deverão preenchidos por concurso.

FAPEC 

A FAPEC é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1982 como fundação de apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Seu objetivo é realizar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, entre outros.

Ela entidade atua na realização de concursos públicos e processos seletivos para órgãos públicos federais, estaduais e municipais há mais de 20 anos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo