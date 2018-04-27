Pesquisadoras realizam trabalho sobre devoção ao Sinhozinho

O Prefeito municipal, Odilson Soares, encontrou-se nesta quinta-feira (26) com as professoras da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Drª Maria Idelma Vieira D’Abadia e a mestranda Layanna Sthefanny Freitas do Carmo, que estão em Bonito desenvolvendo uma pesquisa a respeito da devoção popular em torno do Sinhozinho e o imaginário religioso.

Além de consultas à documentação histórica, o trabalho tem consistido em entrevistas realizadas com pessoas que tenham sido contemporâneas ou mesmo aquelas que tiveram contato com contemporâneos do líder religioso.

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, vem apoiando as ações, que se estenderão até o final de 2018. O objetivo é possibilitar que o projeto, viabilizado com a utilização de métodos científicos, contribua para o resgate histórico, cultural e até mesmo religioso do município, agregando ainda valor ao turismo local e regional.