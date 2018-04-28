Cemtec alerta para a baixa umidade do ar neste sábado no MS

Tempo
Em Aquidauana e Anastácio o dia será de tempo claro
Condição de tempo seco, predomínio de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Umidade relativa do ar estará baixa em estado de atenção, com a mínima de 25%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Em Aquidauana e Anastácio o dia será de tempo claro, com mímina de 23°C e máxima de 37°C,
Confirma as temperaturas em outros municípios:
• Campo Grande – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
• Dourados – 18ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
• Corumbá – 22ºC (mínima) / 34ºC (máxima)
• Três Lagoas – 21ºC (mínima)/ 35ºC (máxima)
• Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 31ºC (máxima)
• Coxim – 21ºC (mínima) / 34ºC (máxima)
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS