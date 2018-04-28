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Cemtec alerta para a baixa umidade do ar neste sábado no MS

Em Aquidauana e Anastácio o dia será de tempo claro

Renan Nucci

Publicado em 28/04/2018 às 07:25

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Condição de tempo seco, predomínio de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Umidade relativa do ar estará baixa em estado de atenção, com a mínima de 25%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Em Aquidauana e Anastácio o dia será de tempo claro, com mímina de 23°C e máxima de 37°C, 

Confirma as temperaturas em outros municípios:

• Campo Grande – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
• Dourados – 18ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
• Corumbá – 22ºC (mínima) / 34ºC (máxima)
• Três Lagoas – 21ºC (mínima)/ 35ºC (máxima)
• Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 31ºC (máxima)
• Coxim – 21ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

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