Cemtec alerta para a baixa umidade do ar neste sábado no MS

Condição de tempo seco, predomínio de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Umidade relativa do ar estará baixa em estado de atenção, com a mínima de 25%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Em Aquidauana e Anastácio o dia será de tempo claro, com mímina de 23°C e máxima de 37°C,

Confirma as temperaturas em outros municípios:

• Campo Grande – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

• Dourados – 18ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

• Corumbá – 22ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

• Três Lagoas – 21ºC (mínima)/ 35ºC (máxima)

• Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

• Coxim – 21ºC (mínima) / 34ºC (máxima)