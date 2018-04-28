Governador entrega investimentos e reforça cobrança por segurança federal na fronteira

Em Ponta Porã, onde cumpre agenda nesta sexta-feira (27.4), o governador Reinaldo Azambuja entregou casas e anunciou mais investimentos no município – que em quatro anos tem recebido recursos que ultrapassam R$ 136 milhões, empregados em assistência à saúde, melhorias na segurança e obras de infraestrutura. No município, o governador voltou a cobrar a presença das forças de segurança nacional na região de fronteira.

“Sabemos que essa região é extremamente sensível na questão da segurança pública, mas o Estado está fazendo sua parte. Quem está ausente nas fronteiras é o Governo Federal. Precisam vir para cá a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Força Nacional e Exército Brasileiro blindando as fronteiras do Paraguai e da Bolívia. Isso é obrigação do Governo Federal”, afirmou o governador.

Entre os questionamentos do Governo está o fato de que, em Mato Grosso do Sul, metade dos 15,3 mil presos são oriundos do tráfico internacional de armas e drogas e deveriam estar sob custódia da União.

Parceria

Nesta tarde, foram assinadas ordens de serviço para as obras de drenagem e pavimentação na Avenida Jamil Saldanha, viabilizada por meio de emenda do deputado federal Vander Loubet, e em diversas outras vias do município com recursos do Estado. Também foram entregues 58 kits contendo smartphones, uniformes e bolsas para reforçar o trabalho dos agentes de controle de endemias.

Dentre as obras executadas pelo Estado em parceria com a Prefeitura, a cidade receberá mais de 10 km de drenagem e pavimentação e 20 km de recapeamento. A restauração do pavimento antigo abrange a Avenida Brasil, principal via da cidade.

Durante a visita, o governador cumpriu agenda conjunta com o prefeito Hélio Pellufo, com assinatura de autorização para licitar as obras de cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal São João e de seis postos de saúde; e para o início das obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros, como o Alegrete I e II.

O governador visitou também obras de pavimentação executadas pela Prefeitura no bairro Altos da Glória. As melhorias beneficiam pessoas como Gilberto Rosa, que há 25 anos mora em uma rua onde não havia asfalto. “Foi uma mudança de vida”, contou.

No Loteamento Ponta Porã I, mais de 50 famílias realizaram o sonho da casa própria. A obra – que havia sido iniciada em 2010 e não concluída – foi executada com recursos da União, contrapartida do Estado e terreno doado pela Prefeitura.

Acompanharam nas visitas às obras e na solenidade de assinatura dos novos investimentos o secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Helianey Paulo da Silva; o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha; a deputada federal Tereza Cristina; os deputados estaduais Rinaldo Modesto, Onevan de Matos, Enelvo Felini, Paulo Corrêa, Felipe Orro e Mara Caseiro; além de vereadores de Ponta Porã e região.