PMA recolhe filhote de Jaguatirica em residência

Policiais Militares Ambientais de Amambai foram acionados no domingo (29) às 8h00, por um morador de 38 anos, em razão do surgimento em sua residência de um filhote de animal silvestre da espécie Felis pardalis, ou Leopardus pardalis (jaguatirica). Segundo o morador, o animal estava perambulando no local e adentrou em sua residência.

A PMA verificou que havia um canavial nas proximidades da residência de onde o bicho poderia ter saído, depois de possivelmente ter se perdido da mãe. O filhote foi recolhido e será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), da Capital, que o acompanharão até sua possível reintrodução na natureza.