Sem previsão de chuvas, tempo segue firme e ensolarado ao longo do dia

Com temperaturas elevadas ao longo do dia, a previsão do tempo para Aquidauana e região será de dia ensolarado, claro e com nuvens esparsas durante à tarde e à noite. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima 37 graus Celsius. Além disso, a umidade relativa do ar máxima será de 80% e a mínima de 30%, dessa forma, a população deve intensificar o consumo de água e líquidos a fim de manter-se hidratada.

A previsão para amanhã (1), feriado do Dia do Trabalhador, é de ser mais quente que hoje: mínima de 25º e máxima de 38º.