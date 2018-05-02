Horticultura é tema de curso profissionalizante oferecido a reeducandos de Jardim

Detentos do Estabelecimento Penal Máximo Romero (EPMR), em Jardim, concluíram, recentemente, o curso de “Implantação e Manejo Básico de Horta”, ministrado em parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural.

A capacitação foi desenvolvida durante três dias, com carga horária de 24 horas aula, entre teoria e prática, e contou com a participação de 12 internos, que foram avaliados e receberão certificado de conclusão do curso.

As aulas foram ministradas pelo instrutor do Senar, Lucas Teixeira, e abordaram a exploração de várias espécies de plantas, como culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos.

Durante o curso, os reeducandos também aprenderam a preparar o solo para a plantação, adubação, poda, irrigação, cuidado com pragas e doenças, colheita e implantação de sombrites ou estufas, além de técnicas de comercialização.

De acordo com o diretor da unidade prisional Maycon Roslen de Melo, já estão marcados durante todo o ano mais três cursos na área de horticultura, nas modalidades cultivo de hortaliças folhosas, produção de frutos e implantação e manejo de horta em raízes, tubérculos e rizomas, “que irão qualificar ainda mais os internos completando o ciclo de aprendizagem”.