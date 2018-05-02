Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:50

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Horticultura é tema de curso profissionalizante oferecido a reeducandos de Jardim

A capacitação foi desenvolvida durante três dias, com carga horária de 24 horas aula, entre teoria e prática

Renan Nucci

Publicado em 02/05/2018 às 13:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Detentos do Estabelecimento Penal Máximo Romero (EPMR), em Jardim,  concluíram, recentemente, o curso de “Implantação e Manejo Básico de Horta”, ministrado em parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural.

A capacitação foi desenvolvida durante três dias, com carga horária de 24 horas aula, entre teoria e prática, e contou com a participação de 12 internos, que foram avaliados e receberão certificado de conclusão do curso.
As aulas foram ministradas pelo instrutor do Senar, Lucas Teixeira, e abordaram a exploração de várias espécies de plantas, como culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos.

Durante o curso, os reeducandos também aprenderam a preparar o solo para a plantação, adubação, poda, irrigação, cuidado com pragas e doenças, colheita e implantação de sombrites ou estufas, além de técnicas de comercialização.

De acordo com o diretor da unidade prisional Maycon Roslen de Melo, já estão marcados durante todo o ano mais três cursos na área de horticultura, nas modalidades cultivo de hortaliças folhosas, produção de frutos e implantação e manejo de horta em raízes, tubérculos e rizomas, “que irão qualificar ainda mais os internos completando o ciclo de aprendizagem”.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo