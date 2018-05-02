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Educação

Mochi prestigia seminário que debate educação profissional no setor produtivo

Renan Nucci

Publicado em 02/05/2018 às 16:35

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O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Junior Mochi (MDB) prestigiou na manhã desta quarta-feira (02) a abertura do Seminário de Educação Profissional Articulada ao Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

“Todo o processo de desenvolvimento de um Estado passa pelo investimento em Educação e isso mostra que, de fato, o poder público está preocupado e tem todo o nosso apoio”, disse Mochi. O evento reuniu diversas instituições para discutir as demandas de emprego e formação profissional, que fornecerão informações para um mapa que subsidiará o financiamento de cursos técnicos pelo Ministério da Educação, atrelados ao Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.

A secretária Maria Cecília Amendola da Motta contabilizou outros sete centros de educação profissional no Estado. “Foram mais de 77 mil estudantes atendidos nas mais diversas áreas, por exemplo, o Turismo e Hotelaria. E nesse seminário poderemos identificar mais potencialidades para abrir novos cursos a partir das necessidades do mercado de trabalho. Todos serão gratuitos aos alunos e terão equipes multidisciplinares atendendo”, explicou a secretária.

O Seminário está marcado para ocorrer o dia inteiro, com mesas redondas, palestras e stands de exposição de projetos de alunos que já participam dos cursos de educação técnica profissional. A entrada é gratuita. O Centro de Convenções fica no Parque dos Poderes, ao lado da Governadoria.

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