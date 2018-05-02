Pavimentação entre cidades turísticas deve ser concluída ainda neste mês

Ligação importante entre dois destinos turísticos, a pavimentação da Estrada do Curê, trecho da rodovia MS-178 entre Bonito e Jardim, deverá ser entregue até o fim de maio, segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Os dois municípios fazem parte do complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul.

Essa é uma das várias obras do Governo do Estado em Bonito – a 265 quilômetros de Campo Grande. A integração dos dois destinos favorece a atração de mais turistas e a movimentação da economia. São 17 quilômetros de pavimentação, ligando o aeroporto de Bonito à transposição do rio da Prata. Os recursos de mais de R$ 20 milhões são do Ministério do Turismo.

Outra obra em andamento é a continuação da rodovia MS-178 até a entrada de Bonito. Iniciada há um mês, a recuperação do pavimento segue em ritmo acelerado. O Governo do Estado investe R$ 9,5 milhões em uma extensão de 14 quilômetros, onde será implantada ciclovia e reforçada a iluminação.

Gruta do Lago Azul

Bonito é um dos mais premiados destinos turísticos do Brasil. Por isso, o município recebe do Governo de Mato Grosso do Sul investimentos para facilitar o acesso às belezas naturais. Vai ser mais fácil chegar à famosa Gruta do Lago Azul – uma das mais conhecidas e visitadas atrações do Estado.

O Governo está pavimentando 23 quilômetros da MS-382, do Centro até o cartão postal de Bonito. A caverna com formações rochosas e águas de cor azul turquesa é uma das maiores cavidades inundadas do planeta.