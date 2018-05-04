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Investimentos

Tem início encascalhamento da rodovia MS-345, em Bonito

Estrada liga Bonito ao KM 21, passando pelo distrito Águas do Miranda

Renan Nucci

Publicado em 04/05/2018 às 17:32

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O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), deu início nesta semana ao patrolamento e encascalhamento da rodovia MS-345, que liga a cidade de Bonito e o KM 21, em Anastácio, passando pelo distrito Águas do Miranda.

O governo estadual encomendou (em 2016) um projeto executivo de engenharia, com estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para o asfaltamento da rodovia.

A pavimentação, prevista a partir do entroncamento com a BR-419 (no local conhecido como KM 21) reduzirá em 74 quilômetros a distância entre Campo Grande e Bonito.

Em 2015, durante a atual gestão, o governo estadual investiu R$ 916.232,16 no asfaltamento de um trecho dentro do distrito Águas do Miranda.

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