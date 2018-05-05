Mega-Sena acumula e pode sortear até R$ 22 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federa (CEF) realiza hoje (5), às 20h (horário de Brasília), mais um sorteio da Megasena, em Xanxerê (SC). O prêmio deve chegar a R$ 22 milhões para o apostador. Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.036, na noite de quarta-feira (2), o prêmio acumulou.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números forem marcados, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.