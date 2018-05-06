Cartório Eleitoral amplia atendimento em Anastácio e Dois Irmãos do Buriti

O Cartório Eleitoral de Anastácio e o Posto de Atendimento ao Eleitor de Dois Irmãos do Buriti informaram neste sábado (5) que os atendimentos foram ampliados desde a última quarta-feira (2). A medida foi adotada em razão da proximidade do fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores e da implantação do cadastramento biométrico, que não é obrigatório para as Eleições 2018.

Segundo a determinação, entre os dias 02 a 09 de maio, os atendimentos ocorrerão das 8h às 18h, sendo realizados mediante distribuição de senhas, por ordem de chegada, e dando prioridade aos eleitores que requererem alistamento eleitoral (primeiro título), transferências, ou regularização de inscrição eleitoral.