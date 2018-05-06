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Eleições 2018

Cartório Eleitoral amplia atendimento em Anastácio e Dois Irmãos do Buriti

O horário de atendimento foi ampliado para cadastramento biométrico

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/05/2018 às 09:06

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O Cartório Eleitoral de Anastácio e o Posto de Atendimento ao Eleitor de Dois Irmãos do Buriti informaram neste sábado (5) que os atendimentos foram ampliados desde a última quarta-feira (2). A medida foi adotada em razão da proximidade do fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores e da implantação do cadastramento biométrico, que não é obrigatório para as Eleições 2018.

Segundo a determinação, entre os dias 02 a 09 de maio, os atendimentos ocorrerão das 8h às 18h, sendo realizados mediante distribuição de senhas, por ordem de chegada, e dando prioridade aos eleitores que requererem alistamento eleitoral (primeiro título), transferências, ou regularização de inscrição eleitoral.

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A Portaria 05/2018 ainda define em 24 (vinte e quatro) o número máximo de atendimentos no Posto de Atendimento Eleitoral de Dois Irmãos do Buriti, sendo 12 no período matutino e 12 no período vespertino.

Mais informações, o eleitor pode entrar em contato pelos telefones (67) 3245-1381, (67) 3245-1281, (67) 3243-1381.

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