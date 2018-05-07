Balneário de Bonito fechará para manutenção às segundas-feiras

O Balneário Municipal de Bonito permanecerá fechado todas as segundas-feiras durante o período de baixa temporada para manutenção. A medida entra em vigor nesta segunda, dia 7 de maio.

Alguns trabalhos de recuperação dos danos causados pelas fortes chuvas ainda estão sendo concluídos, entre eles a reforma dos banheiros. As obras de reconstrução incluíram a reforma da ponte que dá acesso ao local, a remoção e substituição de areia, dragagem, transporte de pedras, podas de árvores e plantio de grama.

Incluíram ainda a reconstrução de deques de madeira, das quadras de vôlei, a revitalização das trilhas (com a colocação de areia nova e postes e cordas de isolamento também novas), bem como a reconstrução e reforço dos degraus e calçadas de pedra às margens do Rio Formoso - entre outras ações.