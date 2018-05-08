Em reunião com ministro, presidente do Concen pede inclusão do Pantanal no PLT

A presidente do Concen (Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa-MS) e secretária do Conacen, Rosimeire Costa, teve agenda em Brasília (DF) segunda-feira, 07, com o ministro das Minas e Energia, Wellington Moreira Franco e o secretário-adjunto, Ildo Wilson Grudtner, aos quais solicitou a inclusão da energização do Pantanal no Programa Luz para Todos (PLT).

“Elogiamos a prorrogação do programa, porque é necessário, assim como a tarifa social e colocamos nossa insatisfação porque queremos a contemplação do Pantanal. A energização do Pantanal tem de ser via subsídio ou pressionaria em muito a tarifa”, explica Rosimeire. A presidente do Concen também apresentou preocupação quanto às mudanças na diretoria da Aneel, diante da necessidade de continuidade do tratamento do assunto.

No período da manhã, Rosimere participou de reunião na SMA/ANEEL (Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da Agência Nacional de Energia Elétrica), com o superintendente, André Ruelli.

