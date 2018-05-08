Governo assina contrato para pavimentação de rua em Jardim

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (8.5) o extrato da assinatura do contrato para a pavimentação e drenagem da rua Antônio P C Filho e ruas do entorno, no município de Jardim.

O contrato assinado com a empresa GNV Engenharia e Comércio, vencedora da licitação, recebe investimentos da ordem de R$ 634.851,97, de fonte próprio do Estado, do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul). O prazo para execução da obra será de 180 dias e a ordem inicial de serviço ainda será expedida pela Agesul.