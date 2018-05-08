Procon-MS articula implantação da unidade municipal em Bonito

Consumo
O Procon municipal de Bonito será realidade a partir de junho deste ano. A decisão, subsidiada pela lei municipal nº 1.481, de abril deste ano, aconteceu em reunião realizada nessa segunda-feira (7.5), na cidade, com a presença do titular da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), Marcelo Salomão, e o prefeito Odilson Soares, na qual foram tratados os pontos principais para a instalação do órgão, como o local de funcionamento.
“É uma vitória para os consumidores da região. Entendemos que a cidade que tem Procon, tem consumidor forte, e Bonito por ser uma cidade turística, uma das mais turísticas do Brasil, juntamente com seus munícipes, vai ganhar muito com a instalação do Procon. Os turistas também se sentirão mais protegidos. É uma vitória, sem dúvida”, afirmou Marcelo Salomão.
Conforme dados da Associação Comercial de Bonito, mais de 70 empresas de segmentos como supermercados, lojas de vestuário, escritórios, agências bancárias, entre outros, atuam no município que tem uma população estimada pelo IBGE em 21.483 pessoas, mas que somente em março deste ano recebeu 16.250 visitantes, segundo o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito.
Também participaram da reunião representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Sicredi, da Procuradoria Jurídica do município e representantes do legislativo local.
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