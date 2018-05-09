Concurso 2.038 da Mega-Sena não teve vencedor; prêmio acumula R$ 30 mi

Não houve acertadores para as seis dezenas do concurso 2.038 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (08), em Maravilha (SC). As dezenas sorteadas foram: 06 – 25 – 26 – 35 – 38 - 40.

O prêmio estimado era de R$ 28 milhões. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que ocorre na próxima quinta-feira (10), é distribuir R$ 30 milhões.

A Quina teve 28 apostas ganhadoras, e cada um vai levar R$ 65.960,70. Outras 2.768 pessoas ganharam na Quadra, com prêmio de R$ 953,18 para cada.