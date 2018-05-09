Na semana da abolição da escravidão, Defensoria realiza evento sobre quilombos em MS

Cidadania
O evento acontece próximo ao aniversário da data em que foi sancionada a Lei Áurea
Nesta sexta (11), a Escola Superior da Defensoria Pública realiza mais uma edição do “Encontros Interdisciplinares”, com o tema Povos dos Quilombos em Mato Grosso do Sul. O evento acontece próximo ao aniversário da data em que foi sancionada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão do Brasil em 13 maio de 1888.
O objetivo é discutir o racismo na contemporaneidade e as políticas públicas voltadas para a população afrodescendente de Mato Grosso do Sul. Neste sentido a ESDP traz especialistas para debater, além de ouvir as demandas da população. A participação é gratuita e garante e certificação.
Veja a programação:
13h30 - A formação histórica dos povos de quilombos existentes em MS: Lourival dos Santos - Professor da UFMS;
15h15 - Políticas públicas para a população quilombola em Mato Grosso do Sul: Leonardo de Oliveira Melo - Subsecretário PPIRC/ Governo do Estado de MS;
15h45 - A Defensoria Pública na garantia dos direitos da população quilombola de MS: Neyla Ferreira Mendes - Defensora Pública de Segunda Instância;
16h15 - Perguntas;
16h30 - Encerramento;
Conheça os palestrantes:
Lourival dos Santos - Doutor e Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). É professor Associado da UFMS, no curso de Licenciatura em Educação do Campo, onde leciona as disciplinas História da África, Antropologia e Educação étnico-racial. É pesquisador/ colaborador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP e coordenador no Núcleo de História Oral da UFMS e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas. Atualmente desenvolve pesquisa sobre a ação de igrejas evangélicas em comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, sobre educação étnico-racial e educação quilombola.
Leonardo de Oliveira Melo - Subsecretário de políticas públicas para a promoção da igualdade racial e da cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Neyla Ferreira Mendes - Mestre em Função Social do Direito Privado pela FADISP. Defensora Pública de Segunda Instância. Coordenadora da Comissão Especial para o Desenvolvimento de Plano Institucional para prestação de atendimento à população indígena de Mato Grosso do Sul.
Serviço
A Escola Superior da Defensoria Pública fica na Rua Raul Pires Barbosa, 1519, Chácara Cachoeira, em Campo Grande.
As inscrições agora são feitas online, pelo site da Defensoria Pública. Clique aqui e participe.
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