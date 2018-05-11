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Solidariedade

Governo faz mobilização em prol da 4ª campanha do agasalho "Aqueça uma Vida"

Primeira-dama, Fátima Azambuja, é madrinha da Campanha

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/05/2018 às 07:40

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A 4ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul – “Aqueça uma Vida” – encerra nesta sexta-feira (11). Neste dia será realizado um “arrastão” pelos pontos de coletam em todas as secretarias, fundações e autarquias estaduais; além das caixas de arrecadação em todas as agências do Banco do Brasil.

No último dia de Campanha será realizado o “Dia D” de arrecadação, os organizadores vão percorrer os prédios das Secretarias recolhendo as peças de roupas doadas. A expectativa é superar a arrecadação do ano passado e chegar nas 32 mil peças.

Pontos de coleta foram colocados nestes locais para receber cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação. Durante os três anos da Aqueça uma Vida, mais de 65 mil peças foram arrecadadas.

De acordo com a primeira-dama e madrinha da Campanha, Fátima Azambuja, ela agradece pelo empenho dos servidores e da sociedade em geral e acredita que a meta será alcançada. “Desde já agradeço o espírito de solidariedade e peço empenho para que possamos ampliar a arrecadação e, assim, atender uma parcela considerável da nossa população. Vamos estender a mão, compartilhar o que pode ser útil ao nosso semelhante. Independentemente do tamanho da contribuição, o importante é a satisfação em saber que os donativos vão aquecer inúmeras famílias. Vamos manter essa corrente de solidariedade até o final da Campanha”.

No ano passado, o Governo do Estado entregou 117 mil cobertores, agasalhos e outros itens. Parte disso foi compra governamental e parte solidariedade da sociedade. Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul receberam as doações para ajudar as pessoas que mais precisavam.

O secretário da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SED), Carlos Alberto de Assis, responsável pela organização da Campanha, destaca que o “Aqueça uma Vida” tem a importância de criar mais solidariedade dentro do serviço público. “Estimulamos o espírito de sociedade dentro do Governo. Ajudar ao próximo faz com que os servidores se sintam valorizados”, afirma.

Todo material arrecadado beneficiará pessoas atendidas por entidades de assistência social previamente cadastradas na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). A entrega das arrecadações será feita em junho em local e data a serem definidos.

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