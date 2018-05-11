Sicredi lança nova fase de sua campanha institucional

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal – está lançando a nova fase da sua campanha institucional. O primeiro dos quatro filmes principais da ação deste ano aborda o Dia das Mães, mostrando como a cooperação pode transformar mães em empreendedoras.

A campanhainstitucional do Sicredi – que teve seu lançamento em 2017– tem como mote o “Fazer juntos”, ressaltando a cooperação entre as pessoas como ponto crucial para a evolução humana, o que inclui a geração de renda e desenvolvimento da comunidade.

A novidade neste ano é quea campanha, produzida em parceria entre Morya e DZ Estúdio,será composta por quatro capítulosque se conectam, formando uma única grande história. Em cada filme, os personagens são moradores de uma mesma vizinhançae interagem uns com os outros dentro de situações do nosso cotidiano que condizem com a data de lançamento de cada vídeo. São elas: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Natal.

“Nesta fase da campanha,apresentamos histórias que mostram a cooperação como um ato que está sempre presente no dia a dia das pessoas, e também o fato dela ser fundamental para a prosperidade e desenvolvimento. Em paralelo, destacamos os diferenciais do cooperativismo de crédito e dos produtos e serviços do Sicredi, ao estabelecer um relacionamento próximo e descomplicado junto aos seus associados”, afirma Ana Paula Cossermelli, superintendente de Comunicação, Marketing e Canais do Banco Cooperativo Sicredi.

Além dos quatro filmes principais, a campanha publicitária de 2018 também será composta de outros vídeosque serão divulgados ao longo do ano, focados, principalmente, no público jovem.“Nosso objetivo é estimular a educação financeira, facilitar o entendimento sobre o que é o Sicredi e qual é o nosso propósito, além de divulgar as soluções que disponibilizamos para atender às necessidades dos nossos associados”, explica Ana.

A campanha se estenderá às revistas que circulam nas áreas de atuação do Sicredi e incluirá mídia de massa (spots, anúncios e mídia exterior), PDV (folheteria, móbile, banner e cartaz), ativação por meio de canais digitais e online (Facebook, YouTube e site do Sicredi) e ações trabalhadas para o público interno.

Assista ao vídeo de Dia das Mães: https://www.youtube.com/watch?v=FAsFo2IHx-4.

Ficha técnica da campanha

Direção de Criação: Gregório Leal e Carolina Sebben

Direção de Arte: Gabriel Martinez e Gabriel Jansen

Redação: Gregório Leal, Gustavo Lacerda e Gabriela Fofonka

Produção Gráfica: Fabiana Crippa

Produção Eletrônica: Fabiana Crippa e Flavia Cota

Mídia: Denise Marusiak, Mariana Velloso, Daiana Bellaver e Luana Zeloschi

Planejamento: Daniele Lazzaroto e Lucas Kircher

Atendimento: Tânia Grigoletto, Giana Oliveira, Marília Jung e Luana Olave

Fotografia: Raul Krebs e Mariana Molinos

Tratamento de Imagem: Casulo

Produtora de Filme: Santa Transmedia

Diretor do Filme: Felipe Blankenheim

Produtora de Áudio: Loop Reclame

Aprovação: Sicredi