Sicredi lança nova fase de sua campanha institucional

Ação Unificada
Destaque será ação unificada, composta por capítulos interligados que ressaltam a força transformadora da cooperação entre as pessoas
O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal – está lançando a nova fase da sua campanha institucional. O primeiro dos quatro filmes principais da ação deste ano aborda o Dia das Mães, mostrando como a cooperação pode transformar mães em empreendedoras.
A campanhainstitucional do Sicredi – que teve seu lançamento em 2017– tem como mote o “Fazer juntos”, ressaltando a cooperação entre as pessoas como ponto crucial para a evolução humana, o que inclui a geração de renda e desenvolvimento da comunidade.
A novidade neste ano é quea campanha, produzida em parceria entre Morya e DZ Estúdio,será composta por quatro capítulosque se conectam, formando uma única grande história. Em cada filme, os personagens são moradores de uma mesma vizinhançae interagem uns com os outros dentro de situações do nosso cotidiano que condizem com a data de lançamento de cada vídeo. São elas: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Natal.
“Nesta fase da campanha,apresentamos histórias que mostram a cooperação como um ato que está sempre presente no dia a dia das pessoas, e também o fato dela ser fundamental para a prosperidade e desenvolvimento. Em paralelo, destacamos os diferenciais do cooperativismo de crédito e dos produtos e serviços do Sicredi, ao estabelecer um relacionamento próximo e descomplicado junto aos seus associados”, afirma Ana Paula Cossermelli, superintendente de Comunicação, Marketing e Canais do Banco Cooperativo Sicredi.
Além dos quatro filmes principais, a campanha publicitária de 2018 também será composta de outros vídeosque serão divulgados ao longo do ano, focados, principalmente, no público jovem.“Nosso objetivo é estimular a educação financeira, facilitar o entendimento sobre o que é o Sicredi e qual é o nosso propósito, além de divulgar as soluções que disponibilizamos para atender às necessidades dos nossos associados”, explica Ana.
A campanha se estenderá às revistas que circulam nas áreas de atuação do Sicredi e incluirá mídia de massa (spots, anúncios e mídia exterior), PDV (folheteria, móbile, banner e cartaz), ativação por meio de canais digitais e online (Facebook, YouTube e site do Sicredi) e ações trabalhadas para o público interno.
Assista ao vídeo de Dia das Mães: https://www.youtube.com/watch?v=FAsFo2IHx-4.
Ficha técnica da campanha
Direção de Criação: Gregório Leal e Carolina Sebben
Direção de Arte: Gabriel Martinez e Gabriel Jansen
Redação: Gregório Leal, Gustavo Lacerda e Gabriela Fofonka
Produção Gráfica: Fabiana Crippa
Produção Eletrônica: Fabiana Crippa e Flavia Cota
Mídia: Denise Marusiak, Mariana Velloso, Daiana Bellaver e Luana Zeloschi
Planejamento: Daniele Lazzaroto e Lucas Kircher
Atendimento: Tânia Grigoletto, Giana Oliveira, Marília Jung e Luana Olave
Fotografia: Raul Krebs e Mariana Molinos
Tratamento de Imagem: Casulo
Produtora de Filme: Santa Transmedia
Diretor do Filme: Felipe Blankenheim
Produtora de Áudio: Loop Reclame
Aprovação: Sicredi
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