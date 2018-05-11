Uníntese promove 4° Encontro de Famílias Bilíngues e Amigos de Surdos de Mato Grosso do Sul

A Uníntese promoverá, entre os dias 11 e 12 de maio de 2018, o 4º Encontro de Famílias Bilíngues e Amigos de Surdos de Mato Grosso do Sul. O evento tem como objetivo promover a troca de experiências de vida e conhecimento entre os surdos, famílias, profissionais, estudantes de Libras e amigos de surdos, fazendo com que se aproximem, visando a importância da comunicação em Língua de Sinais, além de promover a interação de todos, buscando incentivar os ouvintes a se interessarem e se comunicarem por meio da Libras com os surdos.

Em dois dias, os participantes terão a oportunidade de assistir palestras com renomados profissionais das mais diversas áreas ligadas a Libras e aos surdos. O evento é realizado pela Uníntese e tem como Idealizadora e Coordenadora a Prof. Ma. Shirley Vilhalva, Surda, Pesquisadora e Referência em Libras e Índios surdos.

O FABAS (Famílias Bilíngues e Amigos de Surdos de Mato Grosso do Sul) tem apoio voluntário de diversos Profissionais: da UFMS Campus Campo Grande; IFMS Campus Aquidauana e Campo Grande; Grupo Mabil Metamorfose Ambulante; JV Ensino, Traduções e Interpretações em Libras; UFGD Universidade da Grande Dourados; CAS; SEMED; Núcleo de Ensino Interlibras; Espaço Bia Hair; OAB/MS; Esporte Clube Pantanal dos Surdos e AMDEFCG Associação das Mulheres com Deficiência de Campo Grande.



Serviço

Dia: 11/05 (6ª feira) das 19h às 21h30min

Dia: 12/05 (sábado) das 08h às 11h30min / das 13h às 17h30min

Local: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Avenida Ricardo Brandão, 1.600, Bairro Jatiuka Park

Campo Grande/MS