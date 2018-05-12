Mega-Sena pode pagar hoje R$ 44 milhões

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As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país
O concurso 2040 da Mega-Sena, a ser realizado neste sábado (12), deverá pagar a quem acertar as seis dezenas R$ 44.786.421,27.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
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