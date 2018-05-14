Governador autoriza concurso para contratação de 1.500 professores e administrativos da Educação

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (14.5) decretos do governador Reinaldo Azambuja que autorizam a realização de concursos públicos para a contratação de mil professores e 500 administrativos da Educação. “É mais uma ação que desenvolvemos para a melhoria da qualidade do ensino. A educação é um conjunto de fatores, não basta só ter o melhor salário dos professores do País, é preciso investir na formação, na organização e no planejamento. É o que temos feito, e o resultado é que o Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados que avançou no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]”, afirma o governador.

De acordo com os decretos, as secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Educação (SED) deverão estabelecer “as normas e os procedimentos para o recrutamento e seleção dos candidatos”. Ainda de acordo com as publicações, será lançado edital específico definindo as atribuições da Comissão Organizadora, as fases e os requisitos para aprovação em cada uma dessas fases, as modalidades das provas, os conteúdos e forma de avaliação, requisitos legais para o ingresso na carreira e o prazo de validade do concurso.

“Para que tenhamos sucesso é preciso valorizar o profissional da educação, investir em concurso público e formação continuada, de maneira que tenhamos uma equipe compromissada com a aprendizagem dos estudantes sul-mato-grossenses”, destaca a secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.

Os números mostram o que tem sido investido pelo atual governo na Educação. Os professores de Mato Grosso do Sul estão entre os que têm os melhores salários do Brasil, graças as ações colocadas em prática desde 2015. Nesse período, foi concedido reajuste de 52,5% na tabela salarial dos professores e feito o pagamento dos atos de progressão e promoção referentes ao período de 2013 a 2016.

De acordo com a SAD, também na atual administração estadual foram concedidas 5.085 promoções e 806 progressões de professores; 3.326 promoções e 2.491 progressões de servidores administrativos da educação e foram empossados 1.155 professores e 577 administrativos. Além disso, o Governo do Estado implantou a política de promoção por merecimento.