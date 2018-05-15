Amigos organizam arrecadação online para custear cirurgia de jornalista

Ajuda
Jota Menon precisa remover um câncer na faringe/laringe
Amigos iniciaram arrecadação online com objetivo de chegar a R$ 30 mil para custear cirurgia do jornalista Jota Menon, de Campo Grande, mas que hoje se encontra em Maracaju. Menon precisa ser submetido a uma faringolaringectomia total com esvaziamento da cervical, para remoção de um câncer na faringe/laringe.
Por se tratar de um tumor maligno, invasivo e que já manifesta tendência de metástase, a sua extração se torna urgente, motivo pelo qual a cirurgia precisa ser realizada no menor espaço de tempo possível. Os interessados em ajudar podem fazer sua contribuição na internet, por meio deste link: Site Vakinha.
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