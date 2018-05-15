Prefeitura Municipal de Bonito contrata três novos médicos

A Prefeitura Municipal de Bonito efetuou a contratação de 3 novos médicos para atendimento no município, incluindo mais uma pediatra, um cardiologista e um psiquiatra (que atenderá no CAPs - Centro de Atenção Psicossocial).

O resultado da licitação, dividida em seis lotes, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul desta terça-feira (15).

De acordo com a publicação foram vencedoras as empresas: Family Heart Atendimentos Médicos Ltda.; Medical Kids Serviços Médicos Eireli ME; Mendes & Fialho Ltda. e Saúde Criança S/S ME.