Prefeitura Municipal de Bonito contrata três novos médicos

Oportunidade
Resultado da licitação foi divulgado no Diário oficial de terça-feira (15)
A Prefeitura Municipal de Bonito efetuou a contratação de 3 novos médicos para atendimento no município, incluindo mais uma pediatra, um cardiologista e um psiquiatra (que atenderá no CAPs - Centro de Atenção Psicossocial).
O resultado da licitação, dividida em seis lotes, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul desta terça-feira (15).
De acordo com a publicação foram vencedoras as empresas: Family Heart Atendimentos Médicos Ltda.; Medical Kids Serviços Médicos Eireli ME; Mendes & Fialho Ltda. e Saúde Criança S/S ME.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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