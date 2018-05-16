Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:59

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Balneário de Bonito passa pela maior reforma desde a sua criação

Segunda fase tem o saneamento básico como foco principal

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2018 às 16:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após sérios danos causados pelas chuvas deste ano, a prefeitura deu início nesta terça-feira, dia 15 de maio, à segunda fase de reformas do atrativo do Balneário Municipal de Bonito.

A primeira fase incluiu a reforma da ponte de acesso ao local, a remoção, substituição e dragagem de areia, o transporte de pedras, podas de árvores, a reforma da quadra de vôlei e o plantio de grama.

Foram concluídas também a reforma das guias (muros e degraus de pedra) às margens do Rio Formoso, dos deques de madeira e a revitalização das trilhas, que receberam areia, postes e cordas de isolamento novos.

Durante a segunda fase, os trabalhos terão como objetivo implantar um conjunto de medidas voltadas para o saneamento básico do Balneário Municipal, garantindo a preservação ambiental e o tratamento correto de resíduos por meio da melhoria do abastecimento de água potável e da construção de instalações de esgotamento sanitário adequadas.

As obras terão o acompanhamento e orientação da Vigilância Sanitária do município e incluirão a reforma dos sanitários masculino e feminino, a restauração da caixa d'água, construção de mureta do quadro de comando, reforma das churrasqueiras, casa dos guarda vida, tratamento de fossa anaeróbica e instalação de novas lixeiras anti-fauna.

Os banheiros serão completamente revitalizados com a retirada e substituição dos azulejos do piso e da parede, troca dos vasos, mictórios, chuveiros e pias, substituição completa das telhas e do forro, com instalação de forração de PVC.

Os sanitários receberão também pintura marmorizada e seus espaços internos serão melhorados, com a construção de um fraldário e de um banheiro para pessoas com deficiência, de acordo com as normas de acessibilidade.

As churrasqueiras serão pintadas e serão também reformadas a casinha do guarda-vidas e a caixa d'água. O atrativo permanecerá fechado para obras por tempo indeterminado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo