Balneário de Bonito passa pela maior reforma desde a sua criação

Após sérios danos causados pelas chuvas deste ano, a prefeitura deu início nesta terça-feira, dia 15 de maio, à segunda fase de reformas do atrativo do Balneário Municipal de Bonito.

A primeira fase incluiu a reforma da ponte de acesso ao local, a remoção, substituição e dragagem de areia, o transporte de pedras, podas de árvores, a reforma da quadra de vôlei e o plantio de grama.

Foram concluídas também a reforma das guias (muros e degraus de pedra) às margens do Rio Formoso, dos deques de madeira e a revitalização das trilhas, que receberam areia, postes e cordas de isolamento novos.

Durante a segunda fase, os trabalhos terão como objetivo implantar um conjunto de medidas voltadas para o saneamento básico do Balneário Municipal, garantindo a preservação ambiental e o tratamento correto de resíduos por meio da melhoria do abastecimento de água potável e da construção de instalações de esgotamento sanitário adequadas.

As obras terão o acompanhamento e orientação da Vigilância Sanitária do município e incluirão a reforma dos sanitários masculino e feminino, a restauração da caixa d'água, construção de mureta do quadro de comando, reforma das churrasqueiras, casa dos guarda vida, tratamento de fossa anaeróbica e instalação de novas lixeiras anti-fauna.

Os banheiros serão completamente revitalizados com a retirada e substituição dos azulejos do piso e da parede, troca dos vasos, mictórios, chuveiros e pias, substituição completa das telhas e do forro, com instalação de forração de PVC.

Os sanitários receberão também pintura marmorizada e seus espaços internos serão melhorados, com a construção de um fraldário e de um banheiro para pessoas com deficiência, de acordo com as normas de acessibilidade.

As churrasqueiras serão pintadas e serão também reformadas a casinha do guarda-vidas e a caixa d'água. O atrativo permanecerá fechado para obras por tempo indeterminado.