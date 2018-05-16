Capital sediará 1ª Conferência da Mulher Advogada nos dias 17 e 18

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.esams.org.br e a abertura do evento, que será gratuito ao público, está marcada para começar às 18 horas, do dia 17, no Diamond Hall, em Campo Grande.

Será realizada nos dias 17 e 18 de maio, na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de MS (OAB/MS), a 1ª Conferência da Mulher Advogada. A juíza Jacqueline Machado, que responde pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS e pela Vara de Medidas Protetivas, já confirmou presença.

A primeira palestrante da conferência será Maria da Penha Maia Fernandes, personagem que dá nome à Lei nº 11.340/06, que em seus dispositivos garante a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência doméstica, seja física, psicológica, patrimonial ou moral.

No dia 18, as discussões serão na sede da OAB/MS, com início previsto para as 7 horas. Entre os assuntos a serem abordados estão as legislações em prol da mulher, a atuação da mulher no âmbito jurídico, a violência de gênero, a participação das mulheres no espaço de poder e muito mais.

O evento terá certificação de 20 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3342-4000 ou 98111-0970.