Nota de falecimento de Germano Queiroz da Silva, em Aquidauana

Luto
É com pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro anuncia o falecimento de Germano Queiroz da Silva, ocorrido nesta quarta-feira.
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento será realizado às 17 horas, no cemitério parque cidade natureza.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS