Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:00

Buscar

Últimas notícias
X

Investimentos

Saneamento leva dignidade a moradores do Serro Alegre, em Bodoquena

Kazuto Horii comemora com assentados o lançamento da obra de implantação da rede de água no Serro Alegre

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2018 às 14:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

“Com dinheiro em caixa a gente faz”, disse o prefeito Kazu Horii (PSDB) na tarde desta segunda-feira (14) durante lançamento oficial da obra de implantação do sistema de abastecimento de água no Assentamento Serro Alegre com 19.739,52 m de extensão, localizado no município de Bodoquena, a 245 km de Campo Grande.

Será quase R$ 1,5 milhão de emenda parlamentar do deputado federal Elizeu Dionízio (PSB) através da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e contra partida da prefeitura, investido no sonho de 86 famílias que ainda tomam banho de balde, com total dependência da água (não tratada) do rio para o uso pessoal e atividades essenciais básicas na agricultura familiar como, por exemplo, aguar a horta.

Dona Neuza de Souza mora há mais de 12 anos no Serro Alegre e é no lote 16 onde mora, que será construído o poço artesiano que abastecerá o assentamento. Ela conta que é muito difícil a vida sem a água.

“é muito difícil por que a gente tem que comprar coador e coar o lodo e larva de mosquito da água pra beber, tomar banho, cozinhar e dar pras criação [horta e animais de criação do campo]. Se compra água mineral não dá para muitos dias, tem que economizar aquela água; aparar água de chuva ai você vai usando aquela água, ás vezes não temos dinheiro nem psra comprar água”, revela Dona Neuza.

De acordo com o chefe do Executivo, o projeto do abastecimento de água foi desenvolvimento, conforme determinado por ele, pela prefeitura em tempo recorde através da equipe responsável. Ainda disse que priorizou em seu planejamento de governo o Assentamento Serro Alegre para a realização do sonho das donas de casa e agricultores, que é a rede de água no local.

“Gostaria de parabenizar a secretária do Executivo, Vivian Cruz, pela dedicação e rapidez com que este projeto foi elaborado por nossa equipe. Desta magnitude, recebi a informação de que foi o processo de elaboração de projeto mais rápido do Brasil. Os moradores não podem mais esperar pela água potável em suas casas”, reitera o prefeito.

Outra mão de ferro responsável para mais esta obra em Bodoquena é o deputado federal Elizeu Dionío que destina em primeiro momento quase R$ 1 milhão de recursos para o município e promete ainda, enviar mais R$ 500 mil para a finalização da terceira etapa do trabalho.

“Tem um ditado popular que diz que ‘sonho que se sonha sozinho ele é somente um sonho. Mas um sonho a quatro mãos que você sonha em conjunto ele se torna realidade.’ E esse fato se cumpriu hoje aqui. Funasa, Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], Governo Federal, Administração municipal através do prefeito Kazu, Câmara Municipal através do vereador Nelson e a gente colocando recursos da bancada federal, conseguimos trazer esta realidade pro chão do Serro Alegre. Tenho certeza de que daqui mais uns dias  nós estaremos aqui já com a Festa da Água”, celebra o deputado.

Dividido em três etapas, o projeto já consta com recursos para a conclusão das duas primeiras e neste ato, foi assinado o termo de autorização do processo licitatório da primeira etapa no valor de R$ 455 mil.

Conforme o líder do prefeito na Câmara de Vereadores e articulador do recurso financeiro para a obra, vereador Nelson de Paulo (PSDB), é uma satisfação pessoal imensa por mais esta conquista para Bodoquena, pois, há 12 anos as famílias sofrem por falta das redes de água e energia.

“Agora com esta emenda do deputado Elizeu Dionízio de R$ 950 mil, atenderemos a demanda principal dos assentados que é a questão da água potável para os moradores”, comemora Nelson.

Funasa

Segundo o diretor do Departamento de Engenharia da Funasa, Aristides Ortiz, este sonho realizado foi possível graças à articulação da Câmara e Prefeitura de Bodoquena fazendo gestão junto ao deputado Elizeu Dionízio, para a liberação do valor de R$ 500 mil reais que atenderá em primeiro instante, uma parte do Serro Alegre.

“A Funasa foi comunicada que havia este recurso, entramos em contato com a prefeitura que de uma forma muito rápida elaborou o projeto, nós aprovamos e está sendo feita a primeira etapa. Agora o deputado assumiu um compromisso conosco de que enviará mais uma emenda para conclusão da fase final do projeto deixando o assentamento 100% abastecido por água”, explica.

A previsão é de que até o mês de março do próximo ano, todas as residências do Assentamento Serro Alegre terão água potável saindo pela torneira, propiciando um conforto básico e garantido pela Constituição Federal.

Participaram das atividades o deputado federal Elizeu Dionízio; Whashington Willam representando o superintendente do Incra Humberto Mota Maciel; representando o superintendente Estadual Marco  Aurélio Santullo Marco Aurélio Santullo, o diretor do Departamento de Engenharia da Funasa Aristides Ortiz; o presidente da asssociação do Assentamento Serro Alegre Jutaí Ferreira; o engenheiro responsável pelo projeto Fábio Marques; a primeira-dama e secretária de Assistência Social Silem Horii; a secretária do Executivo Vivian Cruz; o secretário de Administração e Finanças Juliardson de Castro Couto os vereadores Carlos Petronilio, Emerson Garrucha e Nelson de Paulo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo