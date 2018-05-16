Sicredi lança concurso fotográfico para associados e colaboradores

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros e Distrito Federal – lança o concurso cultural fotográfico “Simples Cidade”, que vai escolher as fotos dos calendários e agendas da instituição para o ano 2019. O concurso é destinado aos associados e colaboradores do Sicredi e tem a finalidade de engajá-los a fazer juntos os materiais para próximo ano.

O tema da produção das fotos para os associados do Sicredi é “Seu Olhar Sobre a Sua Cidade”, buscando destacar imagens que retratem as suas regiões. Já para os colaboradores da instituição financeira cooperativa, a temática é “Seu Olhar Sobre o Seu País”, incentivando imagens que representem o País. Para participar, é preciso acessar o link sicredi.com.br/promocao/simplescidade, ler os critérios técnicos da foto a ser enviada, preencher um formulário eletrônico e fazer o upload da imagem até 31 de maio.

Serão 12 fotos vencedoras (duas produzidas por associados de cada uma das cinco centrais regionais que compõem o Sicredi, totalizando dez, e duas produzidas por colaboradores do Sicredi) que mostrem um olhar do autor sobre o Brasil ou a sua cidade. A seleção das imagens será feita por um júri técnico composto de fotógrafos da Canon e o resultado sai em 30 de junho. Os vencedores ganharão uma câmera fotográfica profissional (Canon EOS Rebel T6 DSLR).