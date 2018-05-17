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Leilão da Sefaz arremata 370 lotes na primeira praça e abre lance a produtos remanescentes

O início do primeiro arremate ocorreu às 9h dessa quarta-feira (16.5)

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2018 às 16:37

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O leilão organizado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), por meio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofimt), arrematou 370 lotes na primeira praça. Ao todo foram oferecidos 456 lotes de produtos. A modalidade é 100% online e para participar os interessados se cadastraram antecipadamente pelo site da leiloeira Casa de Leilões.

O início do primeiro arremate ocorreu às 9h dessa quarta-feira (16.5). De acordo com o coordenador da Cofimt, Marcelo Monteiro, os lotes de produtos remanescentes vão ser leiloados em segunda praça e os lances já podem ser feitos a partir da tarde desta quinta-feira (17) na internet.

“Os interessados em participar devem acessar o site da Casa de Leilões, efetuar um cadastro e encaminhar os documentos listados abaixo por meio da internet com até 48 horas de antecedência à segunda praça do leilão. Ainda temos cerca de 80 lotes que estão disponíveis para visitação. Os produtos leiloados são objetos de ações fiscais em que a pessoa que teria a obrigação, mas desiste do pagamento. Com isso a mercadoria é recolhida para assegurar o pagamento do tributo. Toda a receita auferida é revertida para os cofres públicos e utilizada no cumprimento das políticas públicas de Governo”, explica.

Para participar basta acessar o site da Casa de Leilões, seguindo os procedimentos: logar no site com a senha e login cadastrados e acessar o botão “minha conta” e através do link “envio de documentos”, aguarde a confirmação da liberação de cadastro para participação do leilão online.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-6453. A Comfit fica na rua Delegado José Alfredo Hardman, s/nº, Parque dos Poderes, próximo ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Campo Grande. O horário de visitação vai das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

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