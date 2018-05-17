Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:01

Buscar

Últimas notícias
X

Bonito

MPMS recomenda que Comtur se abstenha de definir o reajuste do passeio Gruta do Lago Azul

O Comtur tem prazo de 10 dias para responder sobre o acatamento ou não da Recomendação

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2018 às 15:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça João Meneghini Girelli, recomendou ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bonito (Comtur) CÍcero Ramos Peralta que se abstenha prontamente de deliberar sobre o reajuste do passeio Gruta do Lago Azul sem que haja aprovação prévia pelo Conselho Consultivo do Monumento Natural da Gruta do Lago Azul.

De acordo com a Recomendação, chegou ao conhecimento do Parquet denúncia anônima informando que o Comtur iria definir no dia 15 de maio deste ano sobre o reajuste no valor do Passeio da Gruta do Lago Azul que é administrado pelo Município de Bonito. Contudo, a proposta não passou pela deliberação do Conselho Consultivo da UC o que seria obrigatório nos termos da cláusula 7.2 do Termo de Cooperação Técnica nº 005/2014 firmado entre o Imasul e o Município.

Para fazer a Recomendação, o Promotor de Justiça considerou que tramita, no âmbito da Promotoria de Justiça, o Procedimento Preparatório 06.2018.00001440-9 que apura eventuais irregularidades no aumento do valor do passeio da Gruta do Lago Azul administrado pela Prefeitura Municipal de Bonito sem a aprovação prévia pelo Conselho Consultivo.

O Comtur tem prazo de 10 dias para responder sobre o acatamento ou não da Recomendação.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo