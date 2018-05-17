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Preocupado com pesca predatória, Felipe Orro pede rigor em fiscalização de rios

Incursões clandestinas têm um efeito devastador na economia e na renda dos que trabalham na legalidade

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2018 às 15:07

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O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) manifestou na Sessão Ordinária desta quarta-feira (16) sua preocupação com a pesca predatória que vem sendo praticada em rios da região norte de Mato Grosso do Sul. O parlamentar solicitou intensificação na fiscalização para coibir esse tipo de ação ilegal.

Em indicação encaminhada ao prefeito de Coxim, Aluízio São José, Felipe Orro explica que "a pesca predatória nos rios Taquari, Coxim, Jauru e Piquiri vem acabando com as fontes de sustento dos pescadores artesanais da cidade e também de municípios da região, devido à significativa redução do pescado verificada nos últimos anos".

Felipe Orro também solicita ao Tenente-Coronel Jefferson Vila Maior, comandante da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Mato Grosso do Sul, maior rigor na fiscalização dos rios da região, tendo em vista que toda a comunidade ribeirinha está preocupada com a pesca predatória, que vem devastando e reduzindo a quantidade de peixes.

"As comunidades de pescadores artesanais tiram seu sustento da atividade pesqueira. Pela carência de meios de subsistência, esses profissionais necessitam de atenção redobrada das autoridades, pois as incursões clandestinas têm um efeito devastador na economia e na renda dos que trabalham na legalidade", finaliza Felipe Orro.

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